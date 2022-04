Anne LISSARRAGUE

Juriste de formation initiale, titulaire du diplôme de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale, j'ai assuré pendant plus de 15 ans la responsabilité de dispositifs d'hébergement et d'accompagnement de personnes placées sous main de justice. Conduire les actions dans une dynamique de qualité d'intervention est un axe majeur de mon parcours et de mon positionnement professionnel



Mes compétences :

Management

Développement de partenariats

Développement qualité de service

Conception et conduite de projets

Gestion administrative et budgétaire