L’ESDES emménage à St Paul…



Je reviens du Festival de la correspondance à Grignan. De nombreuses rencontres de lecteurs, très émouvantes.

Mon livre Carnet d’à Dieu, mon amour, édité par DDB, se vend bien (1000 exemplaires), 15 articles dans la presse, 3 émissions radio ( RCF, Radio Notre Dame), 2 signatures (La Procure, Decitre Bellecour), 1 émission télévisée (KTO: Shttp://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/un-coeur-qui-ecoute-anne-liu/00091157 )



J’aimerais qu’il soit joué sous forme de pièce de théâtre.



En octobre, à Fourvière, je serai présente à la journée Ecritures et Spiritualités.

Et cet été, je commence un second livre à la demande de la Chronique Sociale..



31 août, rentrée universitaire et la fameuse dictée de l'ESDES qui se fera dans le grand amphithéâtre de St Paul, à la Confluence.