Anne LOEUIL

FITZROY ASSOCIES vous accompagne depuis 2009 pour l'approche directe de cadres et dirigeants au travers de missions de chasse en France et à l'international. Expatriation, top-management, hi potential, talent people, fonctions techniques et/ou complexes.



Votre consultant FITZROY ASSOCIES établit un diagnostic précis de vos besoins. Puis nous mettons en place, ensemble, les meilleures solutions RH afin d'identifier et de sélectionner des candidats talentueux et motivés qui s'épanouiront au sein de votre entreprise.



Afin d'optimiser notre processus de recherche et notre efficacité, nos chargé(e)s de recherche vous sont entièrement dédidés lors de nos missions. Pour plus d'information, vous pouvez également télécharger notre plaquette de présentation directement sur notre site FITZROY ASSOCIES.



Mes compétences :

Chasseur de tête

Recrutement

Ressources humaines

Chasse de tête