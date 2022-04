Anne LUCAS

PÉDAGOGIQUES :

> > > Préparer et animer des séances de formation

> > > Construire une action de formation

> > > Créer des outils d’évaluation en fonction des objectifs et des publics

> > > Réaliser les entretiens de recrutement des futurs apprenants

> > > Gérer des groupes

> > > Adapter les méthodes pédagogiques aux objectifs et aux publics

> > > Accompagner les apprenants

> > > Réaliser le suivi des stages



TECHNIQUES :

> > > Tenir la Comptabilité Client

> > > Tenir la Comptabilité Fournisseurs

> > > Tenir la Comptabilité Générale d’une société

> > > Créer et mettre en place des procédures

> > > Animer et coordonner une équipe de travail

> > > Maitriser les outils informatiques

> > > Dans le cadre de la mise en place de SAP R/3 modules FI/CO :

-------- Déterminer les besoins utilisateurs

-------- Créer et réaliser des supports de formation

-------- Former les utilisateurs

-------- Accompagner les salariés au changement

-------- Maintenir le système et corriger les anomalies



LOGICIELS PRATIQUÉS :

> > > Microsoft Office [version 2007 - 2010 - 2013 - 2016] : Word, Excel, Powerpoint, Oultook, Publisher

> > > Les outils collaboratifs

> > > Ciel Compta, Gestion commerciale

> > > EBP Compta, Paye

> > > ERP : SAP R/3



Mes compétences :

SAP

Bureautique

Formation

Comptabilité

Organisation d'entreprise

Analyse des besoins