Anne-Lucie CLAUSSE

J'ai un peu plus de 60 ans. Après avoir travaillé pendant 25 ans à la CCI du Cher où j'ai dirigé le département "Enseignement Supérieur et Formation (2 écoles - Ingénieur et Communication - et services de formation continue,350 étudiants, 1500 stagiaires) j'ai décidé de créer ma propre structure et de mettre à profit mon expérience professionnelle pour transmettre ce que j'en avais tiré d'essentiel.

Psychologue de formation initiale, j'ai complété ce cursus par un DESS et un DEA en Sciences de l'Education.

Le dénominateur commun entre tous ces éléments est l'Homme,évidemment: Mon "goût des autres", pour parodier le film d'Agnès Jaoui.

J'aimerais aujourd'hui tenter d'optimiser les relations entre le monde de l'éducation (Universités, Grandes ou moins grandes écoles..)et le monde de l'entreprise (deux univers que je connais bien et dont je sais l'ignorance respective qu'ils pratiquent..)

L'Employabilité, l'optimisation des pratiques d'alternance (apprentissage particulièrement) font partie de mes expertises.

Je peux également proposer l'adaptation de démarches de progrès (qualité, gestion des risques, retour d'expérience...) à des environnements professionnels qui n'y sont pas préparés (Ecoles, petites entreprises de service, collectivités, professions libérales)sans monter "une usine à gaz"...et en prenant en compte la gestion des compétences.



Persuadée par ailleurs que les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans notre Société, j'ai créé à Bourges un centre de ressources dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Ce centre s'adresse à toutes les femmes qui exercent ou souhaitent exercer des responsabilités en entreprise, dans les associations ou - ce qui est plus rare mais néanmoins très utile - des responsabilités électives ou des mandats.

SOLen (service d'optimisation et de lancement pour l'entrepreneuriat) est implanté au Technopôle Lahitolle, au titre de l'innovation sociale (concept protégé)

www.solen-france.com

J'ai également ouvert une couveuse d'entreprises, SOLen ANGELS, fin 2013. Elle accueille actuellement un peu plus de 30 "couvés" classiques et depuis 2015, 6 étudiants/entrepreneurs dans le cadre du projet "PEPITE".



Je suis Chevalier de la Légion d'Honneur



Mes compétences :

Education

Employabilité

entrepreneuriat

Formation

Gestion des compétences

Gestion des Risques

Mise en Relation

Optimisation

Organisation

PROGRES

Qualité

Retour d'expérience