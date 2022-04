Anne-Lucie HUCHET

En recherche de contacts :

- personnes ayant validées une Licence Professionnelle Sciences Humaines et Sociales mention Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle.



Je constitue mon Livret 1 pour valider cette Licence via une VAE.



Je souhaiterai pouvoir échanger sur le contenu de cette Licence, avoir des conseils sur des références à lire ...



Mes compétences :

Négociation de contrat

Accompagnement collectif

Logistique

Rédaction

Organisation d'évènements

Organisation professionnelle

Créativité

Coordination de projets

Accompagnement individuel