Anne-Lyse FREELANCE.COM

Précurseur sur le marché du freelancing et de la mise à disposition de prestations intellectuelles, freelance.com a établit sa notoriété sur le modèle d'une société de conseil de "type nouveau".



Très vite, son business modèle innovant a séduit un grand nombre d'entreprises dans le monde entier.

Notre réputation s'appuie en outre sur notre force commerciale, nos managers conseils, composés essentiellement d'indépendants (le modèle "freelancecorp"), qui comprennent les enjeux et problématiques de nos prestataires.



Au début de l'internet, les prestataires indépendants étaient en majorité des informaticiens. Ils ont rapidement été rejoints par toutes les compétences de prestations de services intellectuels, que ce soit en consulting, en marketing/communication etc.... Aujourd'hui ce sont des millions de prestataires indépendants qui travaillent sur le web et qui cherchent des missions dans le monde entier.



À partir de 2005, le marché des prestations intellectuelles sur internet a entamé sa deuxième révolution avec l'arrivée d'une foule d'innovations dont les réseaux sociaux, les PDA qui chaque fois donnent aux prestataires indépendants de nouvelles fonctionnalités qui leur permettent de valoriser leur savoir-faire, de l'améliorer, de le faire savoir à moindre coût et de s'affranchir des frontières auparavant fermées...... L'ère du télétravail cross-border est arrivée.



En 2010 freelance.com entre dans le business des places de marchés cross-borders qui permettent aux donneurs d'ordres et aux prestataires de se rencontrer et de travailler ensemble directement (le modèle "freelancedirect").



Avec ses deux business-modèles complémentaires, freelance.com devient le premier et l'unique "one stop shop" de la prestation de service intellectuel dans le monde, adapté à la demande de tous les clients et de tous les prestataires. L'offre de freelance.com apporte une série d'innovations orientées vers la réactivité, l'internationalité, la convivialité, les économies administratives et la sécurisation.



Depuis sa création, freelance.com a distribué plus de 235 millions d'Euros d'honoraires à des prestataires indépendants, géré plus de 20.000 missions, travaillé dans 27 pays. Le groupe est coté en bourse (alfre) sur Alternext-Nyse à Paris (France), il est basé à Levallois Perret, près de Paris (France) il est dirigé depuis juillet 2009 par son co-fondateur, André Martinie (PDG).



