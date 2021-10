Anne-Lyse LE HEN

Ado, je voulais être archéologue. Aujourd'hui, je viens d'obtenir mon diplôme de Manager d'Univers Marchand. Le fil conducteur ? Mon goût prononcé pour l'analyse et la recherche de solutions. C'est aussi un travail de terrain, expérience que j'ai acquise au cours de mes stages et de mes 23 années de vente.

Mes centres d'intérêts sont l'animation et le partage de mes connaissances.



Mes compétences :

Gestion des rayons (merchandising, OP promotionnel

Organisation des animations commerciales

Formation et encadrement des stagiaires

Connaissance des logiciel Word, Excel, Powerpoint

Conseil et vente de produits à la clientèle

Fidélisation de la clientèle

Tenue de caisse

Commande et réception de produits