Anne-Lyse WATTIER

Mes compétences :

Animer des groupes de travail

Capacité d'anticipation et d'organisation

Suivi des artistes (contrats, accueil...)

Qualité relationnelle et goût du contact

Coordination et logistique d'un événement

Recherche de prestataires, devis et négociation

Connaissance du milieu culturel et socio-éducatif

Recherche de financements et partenariats

Élaboration de feuilles de route et plannings

Suivi administratif, juridique et budgétaire

Gestion d'une équipe de bénévoles

Mise en place et suivi de billetterie