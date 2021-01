Forte de 20 ans d'expérience professionnelle, au sein de différentes directions de grands groupes internationaux, je considère que l'humain est au centre de la réussite de tout projet.



"Traitez les hommes comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être" Goethe.



Ce que j'aime :

Le management des compétences par le recrutement, la formation, la mobilité interne, la gestion de carrière et gestion de la performance sont des missions que j'aime dans mon travail, car ils permettent de construire le capital humain de l'entreprise et participer ainsi à sa performance tout en maintenant un bon climat social.



Ce qui me motive :

le challenge, l'engagement, l'esprit d'entreprise.



Ce qui me caractérise :

mon autonomie, mon sens de l'analyse, ma ténacité, ma capacité d'adaptation aux hommes comme aux situations



Mon objectif :

aider l'entreprise à définir sa stratégie RH et l'accompagner efficacement dans sa mise en œuvre.





Specialités:

Ressources Humaines

Recrutement et développement RH

Formation

Rémunération / Comp & Ben

Administration du personnel

Accompagnement

Développement de carrière

Management de Projets

Coordination d'équipes

Communication interne, externe et RH

Événementiel

Relations Publiques

Édition



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Communication interne

Communication évènementielle

Communication corporate

Communication institutionnelle

Accompagnement du changement

Développement rh

Gestion de projets

Gestion des carrières

RH

Relations Publiques

Édition

Accompagnement