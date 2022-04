J'ai acquis par mes 21 années d'expérience professionnelle un savoir faire comptable me rendant autonome. Ayant travaillé dans des entreprises de taille et de secteur d'activité différent j'ai une capacité d'adaptation qui me rend opérationnelle immédiatement ; je travaille efficacement avec des méthodes sur une activité importante de travail.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Facturation

Comptabilité analytique

Gestion budgétaire