Anne MAERTENS

Avocat spécialisé en Droit des Sociétés pour un Cabinet d'affaires à vocation transversale et internationale (1998-2010) validant un savoir-faire technique "cross-border" et une expertise en conseil auprès des entreprises et de leurs dirigeants, Juriste opérationnel confirmé au sein d'un groupe industriel de haute technologie (1988-1998) privilégiant une approche pragmatique des stratégies de la vie des affaires



Mon objectif est de partager cette expertise technique et managériale acquise dans des environnements diversifiés et aller vers de nouveaux partenariats à construire et développer tant en France que hors de nos frontières, et plus particulièrement au Maroc



Mes compétences :

Droit des sociétés

Corporate

Conseil

Maroc

Juriste

Droit

Juridique

Avocat