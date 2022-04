Anne MAGAT

Issue d’une formation supérieure commerciale, j'ai réalisé une première partie de mon parcours professionnel dans le domaine de la presse thématique en tant que Chef de Publicité, Directeur de Clientèle puis Manager d’équipes commerciales.



Chassée par un cabinet de recrutement en 2006, ce dernier me propose d’intégrer son équipe de consultants. Après mûre réflexion, j’accepte de le rejoindre en 2007. Durant trois ans, j’ai développé, outre une expertise des secteurs des services aux entreprises, de la vente à distance, de la distribution et du retail, une réelle passion pour ce métier associant rigueur, sens de l’humain et implication auprès de mes clients.



Souhaitant élargir mon domaine d'intervention et mettre davantage en pratique mon goût pour le conseil, je rejoins MacAnders en 2010.



J'interviens aujourd'hui dans les domaines des Services B2B, du Facility Management, de l’Agencement d'espace tertiaires, du Retail, de la Distribution ainsi que de la VAD BtoB et BtoC.



Mes compétences :

Services BtoB

Facility Management

Approche directe

Retail

Distribution

Recrutement

BtoB

Communication