Anne MAGNIEZ

Je suis secrétaire à mi-temps dans un cabinet de kinésithérapie depuis plus de 15 ans et je me suis installée comme SECRETAIRE INDEPENDANTE en activité complémentaire.



J'effectue la FACTURATION POUR LES KINESITHERAPEUTES mais je travaille également :

- pour les médecins (retranscription audio, saisie et mise en page de courrier, comptes-rendus...)

- pour les indépendants ou entreprises qui ont besoin d'une aide administrative occasionnelle ou régulière.



J’effectue tous vos travaux administratifs : encodage, courrier, facturation…



Mes compétences :

Fiabilité

Discrétion