Anne MAIRET

Je travaille depuis septembre 2007 à l'Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation de Nancy (Lorraine INP) en tant que Chargée du service Concours et Admissions, des relations avec les Ingénieurs Diplômés et de la Communication.



Ces 3 missions, très différentes à première vue, ont des points communs : l'échange, le partage, la transmission d'information. C'est cette dimension humaine qui rend mon poste si intéressant !



Mes compétences :

Relations Presse

Communication

Informatique

Recrutement

Relations Publiques

Internet

Presse

Community management

Curieuse et ouverte