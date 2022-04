Anne MALAVIEILLE

Bibliothécaire documentaliste,

Anne-Valérie Malavieille

av.malavieille@laposte.net



Beaucoup d'enthousiasme pour assurer une mission de service public

+ imagination et animation en bibliothèque

+ compétence en recherche documentaire en bibliothèque spécialisée ou centre de documentation

+ rigueur et efficacité pour la mise à jour des logiciels de gestion

... et bonne expérience dans ces trois domaines !





Compétences

Gestion de fonds documentaires physiques et numériques, bibliothéconomie :

- Classement, construction de thésaurus,

- Catalogage (UNIMARC), indexation (RAMEAU),

- Alimentation, mise à jour et paramétrage

de catalogues, sites et bases de données

(logiciels PMB, Orphée, Cindoc

des outils Wordpress, Netvibes et Scoop-it:)

Recherche d’information et veille documentaire

Droit de l’information

Animation de groupes



Bonne culture générale, rigueur, sens du contact

Bonnes capacités d’adaptation et d’organisation



Formation



2013 Diplôme de Bibliothécaire documentaliste, titre III formation continue

Ecole des Bibliothécaires Documentalistes Paris



2013 Lauréate des concours

d’assistant territorial du patrimoine (FPT)

et d’assistant spécialisé des Bibliothèques (Paris)



2007-2012 Formation d’Assistant des Bibliothèques



1988 Maitrise d’histoire de l’art, Paris IV Sorbonne

1986 Diplôme d’études supérieures, cycle de muséologie, Ecole du Louvre

1985 Titre Ancien Elève de l’Ecole du Louvre. Spécialité Objets d’Art

1980 Baccalauréat scientifique



Centres d’intérêt

Culture (littérature, musique, arts), botanique

Engagement dans des mouvements associatifs à caractère social et environnemental







Mes compétences :

animation de groupes

Base de données

WordPress