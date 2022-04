Anne MALECOT

Depuis toujours je suis animée par la richesse des langues...Quoi de plus naturel alors qu'un parcours professionnel orienté à l'export !

L'anglais, l'allemand et l'italien : autant de moyen pour moi d'être en contact avec les autres et via le sauf conduit des relations export, la découverte des codes et relations sociales propres à chaque pays !

J'ai d'abord travaillé dans un milieu industriel pendant 8 ans, en tant que responsable de zone export, Europe du Nord, pour mettre ensuite à profit mon expérience dans le milieu des vins et spiritueux.

Je cherche à terme à travailler dans un milieu d'une manière ou d'une autre, plus en lien avec l'artistique, mais toujours en prise avec les relations à l'international.



Mes compétences :

Arts

Export

International

Langues

Langues étrangères

Vin