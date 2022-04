Anne MALISSARD

Ingénieur chimiste spécialisée dans les métiers de l'Environnement, j'ai développé une forte expertise déchets.

J'ai besoin que mes actions s'insèrent dans une activité ayant du sens pour moi, et suis à l'aise sur des postes ancrés dans le concret et nécessitant une bonne polyvalence.

Dynamique et dotée d'une aisance relationnelle, j'ai le goût du contact humain.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Gestion de projet

Chimie

Environnement

AutoCAD

Conduite de chantier

Animation de réunions

Maitrise d'oeuvre

Gestion des déchets

Pilotage d'équipe

Sens du contact

Amélioration continue

Développement durable