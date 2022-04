Anne MARCHAND

Secteur : Informatique - Télécommunications - Défense



Nous recrutons des profils d'Architectes (logiciel ou système), d'Ingénieurs système, de chefs de Projet, de Développeurs, d'Intégrateurs, d'Ingénieurs Validation Qualification....



Partout où des décisions critiques doivent être prises, Thales est présent. Sur les marchés que nous servons - aéronautique, espace, transport terrestre, sécurité, défense -, nous assurons la maîtrise de la « chaîne de décision critique » pour aider nos clients à choisir la meilleure option et à agir en conséquence. L’expertise de ses 65 000 collaborateurs, sa puissance technologique et sa présence opérationnelle dans 56 pays font ainsi de Thales un acteur clé de la sécurité des citoyens, des infrastructures et des Etats.



THALES Communications & Security est N°1 européen des systèmes d’information et de communications sécurisés pour les marchés mondiaux de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.

La société compte près de 7 000 salariés répartis sur 9 sites principaux en France, au service de ses clients en France et à l’international.



Thalès Communications & Security offre de nombreuses opportunités professionnelles, une grande diversité de projets avec des ambitions constantes d'innovations techniques.







Localisation : Gennevilliers - Vélizy - France



