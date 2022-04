Anne MARGULIES

Titulaire d’une licence en langue et civilisation japonaises obtenue en 1993 et après un séjour de 2 ans au Japon dans le cadre d’un programme gouvernemental japonais pour l’internationalisation du Japon, mon parcours professionnel s’articule en 2 phases.



Mes premières expériences sont en lien direct avec le Japon dans des secteurs variés (grande distribution, automobile, tourisme) et à des postes mettant en avant mes compétences linguistiques et de communication.

J’ai choisi par la suite d’orienter ma carrière dans le domaine de la gestion des entreprises et ai participé au démarrage de la société Cardialpha (Parc Eurasanté – Loos – Président : JF Mouney) en tant que coordinatrice administrative et financière. Cette orientation est essentielle dans mon parcours puisqu’elle m’a ouvert la voie du management d’entreprise en me permettant d’acquérir une méthodologie de travail indispensable à la gestion administrative.



Par la suite recrutée par Matt & associés - société de conseil en montage d’opérations dans les domaines de la santé, du sport et des loisirs (Lille – Gérant : M David), j’ai participé à la réalisation d’études de marché pour des complexes sportifs, des missions de conseils pour des établissements de soins ou encore des complexes sportifs. Très autonome, j’ai élaboré et rédigé plusieurs dossiers pour des clients majeurs (collectivités locales, maisons de retraite ou établissements de santé) et ai acquis à cette occasion une expertise réelle en conseil dans les domaines du sport, de la santé et des loisirs.

Ces deux dernières expériences (8 ans) m’ont donné l’occasion, par ma proximité immédiate avec les directions des entreprises, de maîtriser la gestion des PME/PMI (juridique, fiscale, sociale, comptable, financière), autant en phase de création que pendant la vie de l’entreprise.



Ce parcours m’a donc permis de développer une vision transversale de l’entreprise valorisée par un master 2 en sciences de Gestion (spécialisation management des Business Units) obtenus en 2011. Cette formation universitaire a ainsi compléter mes compétences managériales, stratégiques, juridiques et financières par l’acquisition et la maîtrise d’outils de management et de gestion et une appréhension plus exhaustive des contextes de chaque entreprise.