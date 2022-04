Anne-Marie ALVAREZ

Accompagnatrice de votre changement



Créalma coaching-harmonie® est un accompagnement innovant, individuel et personnalisé du changement vers la connaissance et l'accomplissement de soi, dans le respect de la personne et de la Nature Humaine.



Votre changement

Ce changement peut aller :



- de la simple modification de quelques mauvais gestes qui bloquent la réalisation de de vos projets, (arrêter le tabac, la procrastination, retrouver la motivation, atteindre un objectif précis...)



- à la transformation profonde de vos comportements limitants, (trouver la confiance et l’estime de soi, surmonter ses doutes peurs, deuils, schémas d’échec récurrents...)



- et si vous vous y autorisez, jusqu’à une véritable métamorphose de votre façon de vivre et d’accueillir la vie.

C’est vous qui décidez.

Je fais la route avec vous

Après une quarantaine d’années d’expérience dans divers domaines de la relation d’accompagnement auprès de jeunes ou de moins jeunes en difficulté, en souffrance ou en recherche, j’ai créé le concept du coaching-harmonie pour me consacrer désormais à l’accompagnement individuel de personnes déterminées à prendre leur vie et leur santé en main, dans une démarche autonome, responsable et consciente vers l’homéostasie pour leur épanouissement et celui de leur entourage.

C’est vous qui réussissez

Par Skype ou en présence.



Mes compétences :

Praticienne certifiée en Sophrologie

Praticienne IFEDO Cohérence cardiaque/cardiofeedba

Coach certifiée en arêt du tabac

Coach professionnelle certifiée

Naturothérapeute

Anthropothérapeute/rythmologue