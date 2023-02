Anne-Marie ANNE-MARIE (LAPALME)

Cumulant plus de 20 ans dexpérience en communication-marketing, en publicité et en branding, Anne-Marie Lapalme a plongé dans lentrepreneuriat en 2008. Elle a fondé LA PALME COMMUNICATIONS, une firme conseil qui a pour mission damplifier la notoriété et le rayonnement des marques ainsi que de générer des ventes par des actions concrètes en communication et en marketing.



Elle a conseillé de nombreuses sociétés denvergure dont Desjardins, Vidéotron, TVA, Québecor, le Collège OSullivan ainsi que des PME telles que Cedarome, la Fondation Fillactive, Effisca, Gamma Gestion, MicroHabitat ainsi quun bon nombre de startup.



Au cours des années, elle s'est découverte une réelle passion pour lévolution humaine, la psychologie et la neuroscience. Cette recherche constante d'apprendre, de se perfectionner et d'innover la amené à ajouter une corde de plus à son arc en étudiant 2 ans en programmation neuro-linguistique (PNL) et ainsi obtenir sa certification de coach professionnelle et daffaires.

Alliant la richesse de son savoir-faire et sa passion pour lêtre humain, Anne-Marie a également fondé en 2018, LA PALME CONSEILS qui contribue à la croissance et au succès des entrepreneurs et de leur entreprise.

Son expertise en accompagnement stratégique combinée à sa forte expérience en communication-marketing et à la PNL, rendent son approche unique et percutante. Axé sur les solutions et la création de valeur, elle permet aux gens daffaires délaborer les meilleures stratégies, de mettre en place un plan dactions et dêtre soutenu tout au long de la réalisation afin quils puissent créer de réels changements, davoir plus dimpact et datteindre les objectifs désirés.



Membre coach certifiée de la Société Internationale des Coachs (SICPNL), Anne-Marie simplique dans le milieu des affaires de différentes façons. Notamment en tant que Mentore pour le Réseau Mentorat de Montréal, à titre de coach-experte pour Startup Montréal et lInstitut de l'Innovation de Gatineau ainsi que membre de jury lors de concours entrepreneurial. Elle a également animé un groupe de femmes entrepreneures pour Evol (anciennement Femmessor).