Anne Marie BACRO

Je suis motivée ,dynamique et très professionnel dans mon travail ,très au désire de découverte et d enseignement .je suis actuellement en préparation d un BAC PLP (pilote de ligne de production) j ai une expérience de 7 années dans l'industrie agro alimentaire et le reste de ma carrière a été dans l hôtellerie restauration traditionnel.



Mes compétences :

Maitrise des preparations des plats et respect des

Cuisiniere et chef de partie gerance de la cuisine

Maitrise des normes d hygiene (formation en intern