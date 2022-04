Dynamique, joviale, ayant l'esprit d'équipe, les challenges ne me font pas peur. Forte d'une expérience réussi dans le domaine commercial, j'aimerais développer mes compétences vers une plus grande autonomie.

Prendre des décisions, diriger, motiver une équipe pour atteindre les objectifs, ont toujours été un indispensable dans ma vie professionnelle.

Faire ses preuves et réussir c'est bien, être reconnue et progresser, c'est mieux.