Anne-Marie BLANC

Formée à l'édition de musique par Philippe Constantin (Prix Constantin) dès 1983, je n'ai pas cessé de traiter du droits des auteurs et compositeurs de musique depuis.

Tout d'abord en indépendant avec Yaba Music (Yéké Yéké de Mory Kanté) puis, après la vente de Yaba à la Fnac, salariée de la société Warner Music France pour son catalogue You You Music (Jonasz, Juvet, Donat, Sheller, Barbelivien...).

Enfin de nouveau indépendante avec La Belle Affaire ! Gestion de catalogues d'auteurs (Têtes Raides, Fela Kuti, Rachid Taha, Pills, Silmarils...) et d'éditeurs indépendants (FKO Music, Spoonz, Faya Combo...).

Je cherche à me diversifier en représentant des catalogues étrangers et à faire profiter des auteurs et des éditeurs indépendants de tous les pays de mon savoir faire en matière d'édition "à la française", c'est à dire en relation étroite avec la Sacem.



Mes compétences :

Administration

Publishing