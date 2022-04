Anne Marie BONAFOUS

Je suis une femme âgée de 50 ans recherchant un poste de secrétariat. Ce poste serait en effet l’opportunité de vous montrer mes qualités de secrétaire polyvalente et qualifiée.

En effet, forte de mes expériences, je suis une valeur sûre et très stable. J’aime relever les défis, je suis autonome, possède un très bon sens du relationnel et une facilité à apprendre rapidement. Motivée et volontaire je n’appréhende aucune tâche, que ce soit la réception, le classement ou le tri, la communication avec le client, la prise d’informations et de notes.

Je vous joins donc mon curriculum vitae et me tiens à votre disposition pour toutes informations supplémentaires qui me permettra de vous exposer plus en détail mes motivations et mes qualités.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, et vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à son étude.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.