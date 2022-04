Anne Marie BOUCHOU

J ai enseigné la philosophie ainsi que le français.

J ai travaillé dans le domaines des nouvelles communications à Paris ,à la Documentation Française, dans le service de la BIPA,(banque d information politique et d actualité)

Encyclopedie Britannica Paris 14 éme



J ai travaillé par la suite dans le domaine de l immobilier sur Paris et Montpellier, transactions et négociations.

J ai 25 ans d expérience dans le domaine du commercial .

Négociations à haut niveau.Société Héloise Paris 9 éme

REF: Jean de Paris consultant Paris 16éme

HBI :hull Bonnet Informatique Paris 17éme

International immobilier Paris 8éme

centre d informations financiéres Paris 2ème

Immobilier Fondary Paris 15ème

Dell Computer Montpellier



La foret immobilier Montpellier



Mes compétences :

Transactions immobilières

Linux

Illustrator

Gestion locative

Flash

HTML

Techniques de vente

Expertise immobilière

Photoshop

Philosophie

Droit immobilier

Négociations

Marketing

Communication

Marketing stratégique

Microsoft PowerPoint