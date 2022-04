Anne Marie BOUEILH

Nous venons de créer une association pour la DIversité, le partage de Valeurs, l'engagement Ethique et la Responsabilité Sociale des Entreprises.

Le but est l'information, la formation, la sensibilisation des personnes physiqueset/ou morales et/ou associatives, dans le but de promouvoir la diversité et la RSE par l'organisation d'ateliers, de conférences, la participation à des évènements, l'édition d'ouvrages, la conception et la diffusion de dispositifs pédagogiques, la formation et toutes autres activités annexes à ces domaines