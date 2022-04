Anne Marie BREMAUD

Actrice passionnée de la vie immobilière choletaise depuis 6 ans, j'ai à cœur de

partager votre projet, de vous accompagner dans votre démarche de vente ou d'achat

en affinant au plus prêt vos critères de choix.

Je mets à votre disposition une parfaite connaissance du marché, une estimation

gratuite et au plus juste de votre bien, un suivi sérieux créant une vraie relation de

proximité pour concrétiser votre projet.

Profitez de la force du réseau NOOVIMO qui vous fait bénéficier d'une formidable

communication internet.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir