Anne-Marie BRIER

Dotée d'une solide expérience en Assistanat de Direction, développée aux côtés de dirigeants de SOCIETES D'ENVERGURE INTERNATIONALE (Groupes MAN DIESEL & TURBO, MANITOU, CASTORAMA), je suis en mesure d'apporter un support logistique de haut niveau. J'apprécie également de pouvoir M'IMPLIQUER SUR DES MISSIONS PLUS POINTUES, dont vous trouverez quelques exemples tout au long de mon parcours professionnel.

La diversité de mon expérience met ainsi en évidence mon aptitude à travailler au sein d’environnements professionnels exigeants, complexes et évolutifs.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter : am.brier12@orange.fr / à très bientôt !



Mes compétences :

Communication

communication financière

Evénementiel

Gestion administrative

Implication

Juridique

Organisation

Organisation événementiel

Qualités rédactionnelles

Rédactionnelles et relationnelles

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Traduction