Anne Marie BRISSEAU

Psychothérapeute depuis 1993



Naturopathe hygieniste (1988)

études avec Annick de souzenelle (symbolisme du corps humain ....)

ecole Jacques Salomé avec formations multiples

chromothérapie 2 écoles : dr Aggrapart et Mr Weiss

elixirs floraux avec les 2 écoles françaises

fasciathérapie et mouvement fondamental (danis Bois)

psychogénéalogie avec anne Ancelin 1993

la naissance, l'enfant : psychanalyste Marc Frechet(ancien élève françoise Dolto)

analyse transactionnelle

psychocybernétique

psychosomatique en 1995 (2 écoles: française et canadienne)

PNL coaching, hypnose, EMDR, EFT

bientôt méthode Feuerstein pour difficultés apprentissage scolaire, hyperactivité, dyslexie ...



depuis 6 ans appareils quantiques : physioscan, life, cromostim, NES, ....

aqua-détox : appareil original anglais



en 2008 : création SEYTHOO - vente produits naturels

en 2010 : SEYTHOO devient distributeur français infoceutiques NES

en 2011 : SEYTHOO déménage pour proposer des services de reconstruction du bien-être intérieur-extérieur