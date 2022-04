Anne Marie BURCKERT

Mes expériences professionnelles concernent la gestion de magasin, les domaines de la vente et de l'administration d'une entreprise.

Mon parcours m'a familiarisée avec plusieurs secteurs d'activité dont la décoration, l'informatique, la bijouterie, l'immobilier et le tourisme.

Femme de terrain, dynamique et entreprenante mon parcours fut après une première expérience réussie en entreprise de créer mon propre commerce.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un nouveau challenge seule ou en équipe, j'ai la capacité de m'adapter rapidement à un nouvel environnement.

Autonome, flexible, disponible, n'hésitez pas à me contacter si mon profil correspond à vos besoins.