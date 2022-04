Anne-Marie CAILLON

Experte depuis plus de 15 ans en organisation, en communication événementielle et écrite et dans les relations presse, je vous propose de valoriser l'image de votre entreprise et sa notoriété ainsi que de fidéliser et développer votre portefeuille de clients.



Créative, dynamique, diplomate et rigoureuse, je vous offre un produit sur mesure, "clés en mains, adapté à votre stratégie et aux valeurs de votre entreprise.



Amenée à travailler avec des interlocuteurs variés à des niveaux hiérarchiques différents, je peux vous aider également à motiver et à fédérer vos équipes et collaborateurs.



Issue du monde du privé, je possède une bonne culture économique: je maîtrise bien les enjeux et problématiques des entreprises et par ma polyvalence fonctionnelle, je suis force de proposition dans l'évolution de votre stratégie de communication.



Fiche marketing:



*15ans de gestion de projets dont 6 années comme directrice d'une agence de communication: analyse des besoins - élaboration d'outils et d'actions de promotion et de communication - pilotage des intervenants internes et externes - garantie des coûts et des délais

*Polyvalence fonctionnelle: rôle de conseil - force de proposition -mise en oeuvre d'actions - animation

* Bonne culture économique et institutionnelle

*Excellentes capacités rédactionnelles

*Expertise en compétences commerciales, sponsoring et partenariats

* Management d'équipe, formation, animation et création de structures



Interlocuteurs cibles:

*PDG/DG

Directeur Communication



Ciblage géographique:

*Mobilité nationale



Principaux atouts:

*Créativité et sens de l'organisation

*Autonomie, rigueur et diplomatie

*Grande capacité d'adaptation et de travail en équipe pluriculturelle

*Excellent relationnel - capacité à dialoguer avec des interlocuteurs à des niveaux hiérarchiques différents

*Aptitudes à la négociation

*Autorité naturelle

*Mobilité intellectuelle et géographique



Mes compétences :

Créativité

Développement

Relations presse

Communication

Organisation

Partenariats

Relations publiques

Capacités rédactionnelles

Adaptation