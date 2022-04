Anne Marie CANO

J'ai démarré ma carrière chez TROCADERO, agence de communication par édition. Pendant 4 ans, j'ai participé puis géré des projets de communication institutionnelle et commerciale pour des grands comptes (Grande Distribution, Agriculture, BTP, Automobile, Assurance...).



Puis, j'ai participé au projet de création et de développement du cabinet de recrutement CLEMENTINE INTERNATIONAL, spécialiste des métiers et du secteur des technologies de l'information. Pendant, 9 ans j'ai accompagné des clients dans leur recherche de talents sur un marché fortement concurrencé.



Depuis octobre 2009, j'ai rejoins MICROSOFT France, en tant que Responsable du Recrutement. Je suis également engagée sur les sujets diversité de la filiale.



J'ai rejoins le projet iDalgo en 2012, en tant qu'associée. Je dirige cette petite PME française avec l'ambition d'en faire

un acteur majeur des contenus et des solutions digitales dédiés au Sport.