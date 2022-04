Anne-Marie CARRETTE

Mon expérience professionnelle s'appuie des compétences acquises dans différents domaines:

- Accompagner les familles dans leur mission éducative en protection d l'enfance,

- Promouvoir la professionnalisation de groupes d’adultes en formation des métiers du social,

- Développer et gérer une antenne de formation en travaillant en réseau,

- Faciliter la coopération en réalisant une recherche-action dans le champ du handicap dans des établissements médico-sociaux

- M'approprier des outils numériques pour optimiser une organisation

Aujourd'hui mon objectif professionnel vise d'accompagner, former, éclairer des groupes de personnes en manageant par le projet. Il s'appuie sur mes compétences en pédagogie, encadrement, méthodologie de projet, expertise sociale, et développement local. En effet l'enjeu de l'économie sociale et solidaire est de taille de travailler la coopération et l'intelligence collective.



Mes compétences :

Elaborer des outils de communication et de dialogu

Appréhender les politiques territoriales

Encadrer des groupes, animer et fédérer autour d'u

Réaliser une expertise sociale à l'aide de la méth