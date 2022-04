Anne-Marie CARTIER

Avec une expertise métier acquise dans les domaines de la Santé et de la Prévoyance, mon parcours professionel m'a amenée à :



* animer des réunions avec des experts métier

* rédiger étude préalable, expression de besoins, procédure organisationnelle, mode opératoire, plan de recette

* modéliser et optimiser des processus

* organiser et piloter des recettes

* définir des scénarii de bascule



Les outils, méthodes et progiciels utilisés au cours de ces différentes expériences sont :

* Infinite

* MEGA

* MS Project

* Quality Center

* LEAN SIX SIGMA



Mes compétences :

Assurance

Assurance de personnes

Expression de besoins

Microfinance

Microsoft Expression

MOA

Modélisation

Organisationnelle