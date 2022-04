Anne Marie CERNA

Je suis en recherche d'emploi dans le secteur de la

petite enfance. Je souhaite plus particulièrement

travailler dans environnement à caractère social.



Ma dernière expérience professionnelle (contrats remplacement congés maternité et parental) au sein d'une structure d'accueil mères-enfants en difficultés.

Je me suis enrichie des différents postes que j'ai

occupé.



J'ai obtenu le B.E.P carrières sanitaires et sociales en 2003, le C.A.P. petite enfance en 2005 et pour

finir le diplôme d'auxiliaire de puéricultrice en 2007.



Mes compétences :

autonome

digne de confiance

Permis D

Réactive

Secret professionnel