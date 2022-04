Anne-Marie CHALUFOUR

Je désire intégrer une entreprise comme la vôtre pour mettre à profit mes compétences professionnelles

dans l’optique de vous apporter un gain de temps et un travail polyvalent dans divers domaines (secrétariat, gestion des dossiers, comptabilité, gestion, et paye).



Forte d’une expérience pluridisciplinaire dans divers secteurs tel que la tonnellerie, le bâtiment, et le culturel, je possède une connaissance qui me permet d ‘intervenir sur diverses activités dans plusieurs domaines professionnel et d'entreprendre un travail plaisant et accompli. Je suis de ce faire une personne qui m’adapte aisément et qui sait travailler en autonomie.



Je me suis forgée d’une expérience professionnelle solide et efficace. A l’issue de diverses formations dans les domaines de la comptabilité, paye et gestion.





Mes compétences :

Paye/Prsi

Budgets