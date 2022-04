Anne-Marie COHELEACH

J'ai suivi une formation d' Infographiste/Metteur en page Web et print Du 11/01-25/06/2016 dont 2 mois en agence de publicité chez INKKIS (------- > Suite ADOBE * HTML5 * CSS3 * CMS Prestashop * Wordpress).

J'ai un rôle d'administrateur de site web. Elle complète mon expérience et mes compétences professionnelles d'Assistante de gestion polyvalente confirmée.



Récemment, au sein d'un commerce de cuisines aménagées indépendant, j'occupais le poste d'assistante commerciale et de gestionnaire auprès des concepteurs. J'ai plusieurs expériences en qualité secrétaire comptable et de secrétaire de direction. Ayant effectué des missions intérimaires de 2004 à 2007, j'ai mis à l'épreuve, mes capacités d'adaptation pour effectuer des remplacements pour surcroît d'activité, maladie ou congés maternité.



Je suis ouverte à toute proposition en adéquation avec mes compétences polyvalentes. Je peux faire profiter l'entreprise ou la collectivité qui m'embaucherait, d'un contrat aidé (POEI-CIE).

N'hésitez pas à me contacter afin que j'étudie toute opportunité.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Budgets

Microsoft Outlook

Ciel Paye

Ciel Compta

Gestion administrative

GESTEOS

S.MANAGER

Administration des ventes

Planning

EBP

CSS 3

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Content Management System

HTML 5

Sage

Pubs

Joomla!

HTML

Adobe