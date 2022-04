Véritable assistante et gestionnaire, je suis polyvalente parce que je m’investis dans mon activité et je m'adapte.Naturellement, j'ai un bon sens relationnel. Cela me permet d'accroitre mes compétences et mes connaissances dans les différents secteurs d'activités exercés.





Mes compétences :

Très bonne pratique du Pack Office Microsoft 2007,

Polyvalente