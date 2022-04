Anne-Marie COULANGE

Marie Anne Coulange a concrétisé sa passion pour la décoration d’événement et d’intérieur

en créant sa propre institution , «Tendance Déco Style » et ce depuis Octobre 2011.



Son expérience professionnelle lui a permis de travailler essentiellement sur le secteur

d’agencement et la création d’espaces personnalisés ( Stand salon), des résidences privées,

ainsi que pour les professionnels (Hôtels, boutiques, vitrines, restaurants....)

Elle a développé également toute la partie décoration événementielle, décoratrice de salle mais aussi la partie location de matériel de décoration.



D E C O R A T I O N .............D ' I N T E R I E U R



Autodidacte, Marie-Anne a pu avancer dans la vie grâce à son savoir faire, ses échanges.

Son investissement lui a permis de collaborer avec différents partenaires de qualité,

architectes, ingénieurs, entreprises du bâtiment et de partager avec eux cet amour

du métier de l ’habitat.

Décoration d'intérieur

Avec notre architecte, nous transformerons votre habitat en un lieu unique qui vous ressemble

Déclaration préalable

Nous réalisons un dossier complet conforme aux obligations administratives légales en fonction de la règlementation en vigueur

Etudes préliminaires

Avant de réaliser votre projet, partez sur de bonnes bases, planifiez votre projet à l'avance

Vérification PLU / Urbanisme

Nous étudions la faisabilité de votre projet au regard des règles d'urbanismes applicables à votre terrain

3D / Modalisation

Modélisation d'une perspective, d'une photo réaliste ou d'une animation 3D de votre projet

Insertion graphique / Volet paysager

Il s'agit d'un document graphique permettant à l'administration d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement

Vectorisation des plans

A partir de vos plans papier, de relevés géomètres, nous nous chargeons de la saisie informatique de tous vos projets



Redonner vie, chaleur et unité à vos projets est sa priorité.



D E C O R A T I O N................ E V E N E M E N T I E L



Marie-Anne Coulange, artisan, vous assistera directement dans la réalisation de vos projets.

Créatrice et décoratrice avant tout,

Vous découvrirez au cours de votre visite des produits uniques, des aménagements de décorations de salles surprenantes. Nous réalisons un service de décorations éphémères pour vos événements privés ou professionnels :

Mariages, PACS, Fêtes familiales et religieuses, Réceptions, Cocktails, Séminaires, Anniversaires, Soirées privées, Evènements professionnels,…

Des formules de décorations de salles vous seront proposées afin de vous simplifier toute la mise en place de votre événement.

Vous avez aussi la possibilité de décorer votre salle et de créer ainsi votre ambiance personnalisée.











Marie-Anne Coulange



Mob: 06.72.28.32.92

Tel : 09.77.21.81.12

Fax : 08.20.56.90.31



Décoratrice et organisatrice Evènement-Décoratrice d’intérieur





Mes compétences :

Evénementiel

Home Staging

Décoration Intérieur

Location

Administration Des Ventes

Gestion De La Relation Client

Standiste

Merchandising