Anne Marie DAVID

Je débute ma carrière d'Artiste en 1972 .Vous y trouverez tous les liens utiles . photos, videos, biographies en Français et Anglais etc... sur mon site. Je la continue essentiellement sur l'étranger.

J'ai mis en place le concept MON CINEMA SANS IMAGE en 2012 sur les créations originales de Jean MUSY. De très nombreux partenaires nous ont rejoint. Je propose une nouvelle définition de l'IMAGE - une expérience sensorielle hors du commun qui définit la notion d'accessibilité universelle . L'espace de l' écoute d'un film, le handicap change de camp. MON CINEMA SANS IMAGE a démontré son efficacité et nous permet d'être programmé de manière permanente lors du festival des créations Télévisuelles de LUCHON. Ce qui implique de créer chaque année trois ou quatre films nouveaux. Je recherche des sponsors - mécènes - partenaires désireux de valoriser leur image au travers d'un concept lié à cette notion de handicap. En Novembre 2016 nous participons pour la première fois au festival du film de Ségovie en Espagne avec le film "LOUIS BRAILLE, l'enfant lumière" dans sa version espagnole.



Mes compétences :

Chant

Comédie musicale

Comédienne

Conférences de presse

Droit

Assitance de direction

Professeur de chant

Jury international chant

Animation radio