Anne Marie DEBRAY

Agence de Design Industriel de plus de 20 ans d’expérience dans la création de produits professionnels et grand-public, AXENA est aussi spécialisée en Ergonomie et Design d’interfaces.

La créativité de nos designers apportent une réelle valeur ajoutée à vos produits. Nos concepteurs techniques – Pro-Engineer et Solidworks - intègrent vos problématiques de faisabilité et d'éco-conception , dans une logique économique et industrielle.

Vos applications logicielles et écrans IHM sont valorisés par une ergonomie de navigation simple et intuitive, ainsi qu’un design graphique clair et personnalisé.



Vous pouvez consulter notre site internet pour davantage de références, et nous restons à votre disposition pour une présentation détaillée.