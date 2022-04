Après 8 ans d’expériences en photogravure au pôle édition et 11 ans en Presse magazine spécialisée,

je fais mes premiers pas en WebDesign Intégration.



J’aime le travail d’équipe, accompagner un client et son projet, écouter, échanger, analyser ses besoins.

Proposer et améliorer en mêlant rigueur, bon sens, contraintes techniques et souplesse.



Mes compétences :

QuarkXPress

Retouche d'images

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Mise en page

Chromiste

CSS 3

HTML 5