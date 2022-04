Anne-Marie DEPRIMOZ

Depuis 2014 : Corporate Relations Assistant - IÉSEG School of Management - Campus de Paris la Défense - Fonction support du service Relations Entreprises pour les campus de Lille et Paris . Contacts entreprises, suivi partenariats et stages, organisation forum, conférences.



Depuis 2010: Student Services Manager : KAPLAN - SIGHT EDUCATION - Gestion opérationnelle du centre de formation: administration , coordination des intervenants bancaires et immobiliers, suivi commercial, gestion équipe commerciale, suivi financier , gestion de la formation professionnelle, RH.

2006-2010 : Responsable des Programmes Médicaux : KAPLAN Test Prep & Admissions - programmes de formation destinés aux professions médicales qui souhaitent aller travailler aux USA ( nécessité d'obtenir une équivalence de leur diplôme). Prospection et suivi fichier clients via CRM, veille règlementaire , animation de réunions, gestion site web ( français et anglais).



2005 : Mission de chef de projet marketing( société de communication point de vente et merchandising) - réalisation d'opérations mailing, phoning auprès d'une clientèle de laboratoires pharmaceutiques.



1998/2004 : Directeur Commercial

Société spécialisée dans les transactions pharmaceutiques ( cessions et acquisitions de produits, brevets, licences, locaux industriels, matériel ..).



1993/1997 : Chef de produits (dermo cosmétique)

laboratoire Warner Lambert santé Grand Public ( Pfizer)



1992/1993 : chef de produits diététique

Laboratoire Ardeval



1990/1992 : responsable études de marchés

Laboratoire Fumouze



1987/1990 : Asssitante marketing

SCAT



Mes compétences :

Formation professionnelle

Industrie pharmaceutique

Formation en anglais

Office manager

Santé

Formation

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Recrutement

Management