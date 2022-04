Anne-Marie DEVIDAL

Mes engagements tant au niveau personnel, professionnel et associatif m'ont permis d'évoluer, de me diversifier et de m'adapter à différentes situations.



Etre à l'écoute des autres et définir des plans d'actions font partie des compétences que je désire développer dans le cadre d'une mission de formateur.



Innover, se fixer des objectifs, les analyser font la pertinence d'un travail en constante évolution.



Mes compétences :

Concevoir et actualiser des outils pédagogiques

Mener une action de formation

Animer des groupes de paroles

Mettre en oeuvre des actions et les évaluer