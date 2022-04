Anne Marie DI MANNO

A.Marie Di Manno,



Je suis membre du Lions Club de Poissy Blanche de Castille, cette année Présidente



Le Lions Club International est une force de solidarité reconnue, sont but développer des relations amicales, professionnelles, tout en étant solidaires des plus vulnérables.



Grace à des actions locales (Partenaires dans la Cité) ou nationales telles que (Banque Alimentaire, opération Tulipes contre le cancer, Téléthon (où les Lions sont derrière les téléphones)Ces actions et bien d'autres encore, préparées et réalisées en toute convivialité, sont le crédo des membres du Lions Club International.



Nous vous donnons l'occasion de rejoindre notre action, et vous proposons de venir nous rencontrer le 22 mars dans la Ccomune d'Orgeval, lieu exact sera à préciser.



Nous serons heureuses et heureux de vous accueillir (Femmes et les Hommes)de vous exposer nos actions, notre mode de fonctionnement et répondrons à vos questions.



D'autre part, le département Yvelinois compte dans notre zone des clubs : à Poissy, Mantes, Meulan les Mureaux, Verneuil S/Seine et à Villennes S/Seine.



Si votre domicile est situé dans les Communes autour de Poissy où autour de ces villes, nous aurons le plaisir de vous mettre en contact direct avec les Présidents de ces clubs existants, dont le dynamisme n'est plus à prouver.



Merci de me dire si vous souhaitez participer à cette porte ouverte du 22 mars.



