Anne Marie DIEZ

Je me suis très tôt impliquée dans la vie associative au travers de diverses associations caritatives (croix rouge, solidarité fenouillet, microtel informatique).

Riche d'un vécu de bénévole dans l'animation multi média informatique, j'anime des ateliers d'initiation et de perfectionnement qui ont pour vocation d'expliquer clairement les usages possibles avec l'outil informatique mais aussi d'accompagner et d'aider ceux qui le désirent à adopter les bonnes pratiques avec des démonstrations et des cas pratiques. Les thèmes abordés sont multiples et adaptés aux besoins des usagers dans leurs différents domaines de vie.