Anne-Marie EBEL

Je suis précise et organisée, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine du secrétariat, saisie comptable

trésorerie, contact physique et téléphonique.,



Mes compétences :

Gestion de stocks

Livraison véhicule à la clientèle

Traitement du courrier, Classement, Archivage

Accueil physique et téléphonique

Prise de rendez-vous, Convocations, Gestion du pla

Déclaration de TVA

Tenue des cahiers de comptes

Encaissements, Gestion et Vérification des caisses

Remise en banque

Relances clients

Saisie factures clients et fournisseurs