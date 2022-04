Anne Marie ESTEBAN

La réforme de la justice a mis fin à 25 ans de "bons et loyaux service" au poste d'assistante juridique dans une étude d'avoués à la Cour d'Appel de TOULOUSE en supprimant la profession de mes employeurs. Un bref et instructif séjour dans les services du ministère de la justice a BORDEAUX ne m'a pas apporté l'évolution de carrière que je souhaitais. Une reconversion totale m'a semblé être la meilleure solution. Reprendre mes études et obtenir une licence professionnelle des métiers de l'immobilier m'a permis de créer mon agence immobilière et la franchise ERA IMMOBILIER m'a donné l'opportunité d'ouvrir ma propre agence, associée avec celui qui partage désormais également ma vie professionnelle...